У вдов участников СВО появились новые льготы

«Госдума приняла закон о праве гражданских жен участников СВО на льготы при условии совместного проживания не менее трёх лет и наличии ребенка», — такое решение приняли на заседании парламента. Трансляцию заседания вел официальный сайт Госдумы. Также вдовам разрешили пользоваться автомобилем погибшего до оформления наследства.