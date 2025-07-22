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У вдов участников СВО появились новые льготы

Госдума приняла закон, согласно которому жены погибших участников СВО смогут получать льготы. Такая возможность появиться, если они проживали с ними вместе не менее трех лет и имеют общего ребенка.

Источник: РИА "Новости"

«Госдума приняла закон о праве гражданских жен участников СВО на льготы при условии совместного проживания не менее трёх лет и наличии ребенка», — такое решение приняли на заседании парламента. Трансляцию заседания вел официальный сайт Госдумы. Также вдовам разрешили пользоваться автомобилем погибшего до оформления наследства.