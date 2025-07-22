«Госдума приняла закон о праве гражданских жен участников СВО на льготы при условии совместного проживания не менее трёх лет и наличии ребенка», — такое решение приняли на заседании парламента. Трансляцию заседания вел официальный сайт Госдумы. Также вдовам разрешили пользоваться автомобилем погибшего до оформления наследства.
У вдов участников СВО появились новые льготы
Госдума приняла закон, согласно которому жены погибших участников СВО смогут получать льготы. Такая возможность появиться, если они проживали с ними вместе не менее трех лет и имеют общего ребенка.