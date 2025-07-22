Радий Хабиров встретился с финалистами программы «Герои Башкортостана»

Республиканский кадровый проект «Герои Башкортостана» — аналог инициированной Президентом страны федеральной программы «Время героев».
Радий Хабиров отметил, что основная цель программы — поддержка участников СВО в адаптации к мирной жизни, подготовка команды специалистов и управленцев, способных с опорой на глубокие знания, патриотизм и ответственность развивать экономику и социальную сферу городов и районов республики.
«По числу регистраций участников мы заняли первое место в стране. Это говорит о доверии ветеранов СВО к нашему проекту, готовности внести свой вклад в развитие республики. В рамках проекта вы получите новые знания о действующем законодательстве, практике государственного и муниципального управления в современных реалиях, национальных проектах, государственных программах, в том числе республиканских. Узнаете об отраслях нашей экономики, социальной сфере, особенностях развития территорий», — отметил Радий Хабиров.
Глава республики также ответил на вопросы финалистов программы. Об этом в наших следующих информационных сообщениях.
Напомним, программа «Герои Башкортостана» для участников специальной военной операции стартовала 24 февраля 2025 года. Программа строится по тем же стандартам и принципам, что и федеральная программа «Время героев» — высшая школа государственного управления для участников и ветеранов специальной военной операции, реализуемая по поручению Президента России Владимира Путина на базе мастерской управления «Сенеж».
Для участия в программе поступило 2026 заявок от участников СВО. 927 прошли тестирование, очный этап — 138 человек.
По итогам прохождения всех этапов отбора 70 участников, показавшие наилучшие результаты, как наиболее подготовленные к освоению программ, получили приглашение к прохождению образовательной программы профессиональной переподготовки «Герои Башкортостана».
21 июля стартовало годичное обучение. Кроме того, в ближайшее время все участники получат наставников из числа руководителей республиканских органов исполнительной власти, муниципалитетов и крупных коммерческих предприятий.