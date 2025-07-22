Радий Хабиров встретился с финалистами программы «Герои Башкортостана»

«По числу регистраций участников мы заняли первое место в стране. Это говорит о доверии ветеранов СВО к нашему проекту, готовности внести свой вклад в развитие республики. В рамках проекта вы получите новые знания о действующем законодательстве, практике государственного и муниципального управления в современных реалиях, национальных проектах, государственных программах, в том числе республиканских. Узнаете об отраслях нашей экономики, социальной сфере, особенностях развития территорий», — отметил Радий Хабиров.