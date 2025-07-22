Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Украина сформировала резерв, в который вошли десятки тысяч военных, прошедших обучение у иностранных инструкторов. По его данным, это свыше 15 бригад, то есть не менее 65 тыс. человек. Подпольщик отмечал, что иностранные инструкторы обучают украинских военных управлению БПЛА и использованию искусственного интеллекта для координации массовых атак дронов. По его словам, резервные подразделения осваивают новые методы ведения боевых действий.
Военный эксперт Дандыкин считает, что ВСУ не смогли создать такую крупную военную группировку.
Если они что-то и соберут, то это будет гораздо меньшие силы. Сейчас, на мой взгляд, нет возможности у врага делать что-то крупномасштабное.
Он также отметил, что ВС России постоянно атакуют украинские подразделения, включая места их формирования, военкоматы и командные пункты. Дандыкин добавил, что на Украине есть специальные подразделения операторов дронов («дроноводов»), но за ними активно охотятся. По его словам, главная проблема ВСУ сейчас — это нехватка личного состава на передовой.