Крымчанина осудили на 13 лет тюрьмы за сотрудничество с СБУ

По заданию украинских кураторов мужчина собирал сведения о местах расположения нефтебазы и дислокации воинских частей Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ в Керчи, а также объектов Министерства обороны. «Скриншоты геолокаций с выделением участков мест их нахождения он, используя один из мессенджеров, направлял представителям ГУР Украины», — рассказали в пресс-службе.