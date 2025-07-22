Крымчанина осудили на 13 лет тюрьмы за сотрудничество с СБУ

Верховный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя республики, который по заданию украинских кураторов собирал сведения о местах расположения в регионе нефтебазы и дислокации воинских частей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В 2022 году, будучи противником проведения специальной военной операции, в одной из соцсетей крымчанин установил контакт с представителем главного управления разведки Украины. Последнему он сообщил о своей готовности оказать содействие в шпионаже.
По заданию украинских кураторов мужчина собирал сведения о местах расположения нефтебазы и дислокации воинских частей Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ в Керчи, а также объектов Министерства обороны. «Скриншоты геолокаций с выделением участков мест их нахождения он, используя один из мессенджеров, направлял представителям ГУР Украины», — рассказали в пресс-службе.
Действия крымчанина пресекли сотрудники регионального Управления ФСБ. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок один год и 10 месяцев.