Появились кадры уничтожение украинского катера SOC-R с личным составом

Российские операторы БПЛА уничтожили украинский катер SOC-R с личным составом на реке Ингулец в районе села Садовое в Херсонской области. Соответствующими кадрами делится Telegram-канал «Военное дело».
«Катер, предположительно, принадлежал 144-му Центру огневой поддержки ССО ВСУ», — отмечают авторы канала.
На видеоролике запечатлено, как российский беспилотник стремительно приближается к катеру ВСУ, на борту которого в момент удара находились несколько украинских военнослужащих.
Ранее стало известно о передаче специалистам Центра специального назначения «Барс-Сармат» для изучения украинского безэкипажного катера, который был перехвачен при попытке атаки на Крым.