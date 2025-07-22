Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры уничтожение украинского катера SOC-R с личным составом

Российские операторы БПЛА уничтожили катер на реке Ингулец в районе села Садовое в Херсонской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские операторы БПЛА уничтожили украинский катер SOC-R с личным составом на реке Ингулец в районе села Садовое в Херсонской области. Соответствующими кадрами делится Telegram-канал «Военное дело».

«Катер, предположительно, принадлежал 144-му Центру огневой поддержки ССО ВСУ», — отмечают авторы канала.

На видеоролике запечатлено, как российский беспилотник стремительно приближается к катеру ВСУ, на борту которого в момент удара находились несколько украинских военнослужащих.

Ранее стало известно о передаче специалистам Центра специального назначения «Барс-Сармат» для изучения украинского безэкипажного катера, который был перехвачен при попытке атаки на Крым.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше