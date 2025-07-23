Захарова назвала спланированным удар ВСУ по военкору Журавлёву

Ракетный удар ВСУ, в результате которого два года назад погиб российский военкор Ростислав Журавлёв, был преднамеренным и спланированным. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в годовщину гибели журналиста.
«Он, как и многие его коллеги из различных СМИ, освещавшие события с передовой специальной военной операции, погиб при исполнении профессионального долга в результате целенаправленной атаки боевиков киевского режима», — сказала Захарова, подчеркнув, что попадание снаряда из РСЗО HIMARS в тот момент, когда Журавлев и его коллеги делали свою работу, не может считаться случайностью.
Напомним, о гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва в зоне специальной военной операции в результате украинского обстрела стало известно 22 июля 2023 года. Сообщалось, что еще два российских журналиста получили ранения.
По данным Минобороны России, группу российских журналистов обстреляли кассетными боеприпасами.
Ростислав Журавлев был талантливым, опытным журналистом. За год до гибели он получил премию «Золотое перо» с формулировкой «за смелость при выполнении журналистского долга». Он входил в десятку лучших военкоров Российской Федерации.
Сообщалось, что генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство российского военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева украинскими военными в Запорожской области и призвала расследовать все обстоятельства гибели военкора. Французский политик подчеркнула, что журналисты, информирующие мировое сообщество о том, что происходит во время конфликтов, должны быть защищены.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак также прокомментировал атаку ВСУ, в ходе которой погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Он подчеркнул, что Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых атак на журналистов, вне зависимости от того, где они происходят.
Тем временем из-за атак ВСУ продолжают гибнуть журналисты. Так, в марте 2025 года погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Она подорвалась на мине, оставленной ВСУ в Белгородской области на границе с Украиной. Также был ранен оператор Дмитрий Волков.
Также сообщалось, что военный корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин, получивший ранения во время обстрела ВСУ на территории ЛНР, умер в больнице.