Захарова назвала спланированным удар ВСУ по военкору Журавлёву

«Он, как и многие его коллеги из различных СМИ, освещавшие события с передовой специальной военной операции, погиб при исполнении профессионального долга в результате целенаправленной атаки боевиков киевского режима», — сказала Захарова, подчеркнув, что попадание снаряда из РСЗО HIMARS в тот момент, когда Журавлев и его коллеги делали свою работу, не может считаться случайностью.