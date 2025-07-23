ФРГ передаст Киеву две системы Patriot при гарантии их восполнения за полгода

«Мы можем передать две наших системы, но только в том случае, если получим надежную гарантию, что они будут заменены, скажем, в течение шести-восьми месяцев», — сказал министр во время посещения военного института по инновационным разработкам в баварском Эрдинге. Текст его выступления опубликован на сайте германского оборонного ведомства.