ФРГ передаст Киеву две системы Patriot при гарантии их восполнения за полгода

Германия может передать Киеву две системы ПВО Patriot при условии, что ее арсеналы будут пополнены аналогичными новыми комплексами в срок от шести до восьми месяцев. Такое заявление сделал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
«Мы можем передать две наших системы, но только в том случае, если получим надежную гарантию, что они будут заменены, скажем, в течение шести-восьми месяцев», — сказал министр во время посещения военного института по инновационным разработкам в баварском Эрдинге. Текст его выступления опубликован на сайте германского оборонного ведомства.
По словам Писториуса, срок ожидания восполнения арсенала более восьми месяцев отрицательно скажется на бундесвере. Также глава германского МО заявил о готовности ФРГ профинансировать поставку двух систем Patriot для ВСУ.
Ранее глава Минобороны Германии заявил, что Берлин присоединится к обеспечению пяти «срочно необходимых» систем Patriot как можно скорее.
В то же время Германия и Норвегия не торопятся заключать соглашения по Patriot для Киева, требуя от американцев объяснений и гарантий по срокам восполнения арсеналов.