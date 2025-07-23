Командир украинской штурмовой бригады «Лють» Максим Казбан погиб на территории Донецкой Народной Республики. Об этом информирует глава украинской Нацполиции, одним из формирований которой является «Лють», Иван Выговский.
О гибели Казбана Выговский сообщил в социальной сети Facebook*, которая является запрещенной в России, так как принадлежит корпорации Meta*. По словам Выговского, причиной гибели командира нацбригады стала автомобильная авария.
Штурмовая бригада «Лють» входит в число элитных украинских нацбатов. «Это самые отчаянные нацисты, которые не уходят, не сдаются, бьются до последнего», — так ранее охарактеризовал входящих в неё боевиков российский офицер Шульга.
В то же время, по словам российских военных, в большинстве случаев спецназ украинской национальной полиции уходит от прямых боестолкновений с российской армией.
О том, как российские военные на территории ДНР столкнулись в бою с боевиками штурмовой бригады «Лють», которая входит в состав нацполиции Украины, читайте здесь на KP.RU.
*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.