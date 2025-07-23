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Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский БПЛА самолетного типа

Наибольшее число дронов было сбито в Брянской области — 28.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны России сообщило о массовом отражении атаки украинских беспилотников — средствами ПВО было уничтожено 51 устройство самолетного типа в течение вечерних часов 22 июля, с 21:00 до 23:40 по московскому времени.

Наибольшее число дронов было сбито в Брянской области — 28, в Курской нейтрализовали 10 аппаратов, в Ростовской — шесть, в Орловской — четыре. По одному беспилотнику ликвидировали в Калужской, Тульской и Липецкой областях.

В ответ на действия ВСУ российская сторона наносит удары по целям военного значения, используя высокоточное вооружение с различных носителей — воздушных, морских и наземных, а также ударные дроны. Все цели, как утверждается, относятся к инфраструктуре оборонно-промышленного комплекса Украины.

Между тем в калужском аэропорту «Грабцево» начали действовать временные ограничения, касающиеся прилета и вылета самолетов.

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