В Раде хотят оспорить конституционность закона Зеленского об ограничениях для НАБУ

Группа депутатов украинской Рады сомневается в конституционности подписанного накануне Владимиром Зеленским закона о сдерживании антикоррупционных ведомств, в том числе НАБУ. Инициативная группа готовится оспорить этот закон как не соответствующий основному закону Украины. Об этом информирует RT со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.
Напомним, Владимир Зеленский подписал законопроект, предполагающий сокращение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и фактическое подчинение этих ведомств Генпрокурору Украины.
После этого западные аналитики пришли к выводу, что из-за нападок на ведомства Зеленский вовсе лишится поддержки стран Запада.
При этом в Киеве проходят митинги протеста против скандального закона, к акции присоединился мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Напомним, закон был принят на фоне массовых обысков, которые СБУ провела у антикоррупционеров. Также сообщалось о задержаниях сотрудников антикоррупционных ведомств по подозрениям в госизмене.