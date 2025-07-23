В Раде хотят оспорить конституционность закона Зеленского об ограничениях для НАБУ

Группа депутатов украинской Рады сомневается в конституционности подписанного накануне Владимиром Зеленским закона о сдерживании антикоррупционных ведомств, в том числе НАБУ. Инициативная группа готовится оспорить этот закон как не соответствующий основному закону Украины. Об этом информирует RT со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.