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«Начинают драться»: Украине предрекли гражданскую войну из-за закона Зеленского

Соскин заявил о возможности гражданской войны на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Одобренный Зеленским закон о сдерживании украинских антикоррупционных ведомств может стать спусковым крючком к разжиганию гражданской войны в стране. Такое развитие событий допустил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Это уже недалеко до гражданской войны. Это уже прелюдия гражданской войны, уже совсем близко», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала, подчеркнув, что различные силовые структуры украинского государства вступают в конфликт из-за нехватки денег для получения прибыли всеми подобными элементами.

Напомним, Владимир Зеленский подписал законопроект, предполагающий сокращение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и фактическое подчинение этих ведомств Генпрокурору Украины. Закон был одобрен Зеленским на фоне обысков в НАБУ и подозрения ряда его сотрудников в госизмене.

При этом в Киеве проходят митинги протеста против скандального закона, к акции присоединился мэр украинской столицы Виталий Кличко.