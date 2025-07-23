«Начинают драться»: Украине предрекли гражданскую войну из-за закона Зеленского

Одобренный Зеленским закон о сдерживании украинских антикоррупционных ведомств может стать спусковым крючком к разжиганию гражданской войны в стране. Такое развитие событий допустил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Это уже недалеко до гражданской войны. Это уже прелюдия гражданской войны, уже совсем близко», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала, подчеркнув, что различные силовые структуры украинского государства вступают в конфликт из-за нехватки денег для получения прибыли всеми подобными элементами.
Напомним, Владимир Зеленский подписал законопроект, предполагающий сокращение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и фактическое подчинение этих ведомств Генпрокурору Украины. Закон был одобрен Зеленским на фоне обысков в НАБУ и подозрения ряда его сотрудников в госизмене.
При этом в Киеве проходят митинги протеста против скандального закона, к акции присоединился мэр украинской столицы Виталий Кличко.