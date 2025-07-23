«Начинают драться»: Украине предрекли гражданскую войну из-за закона Зеленского

«Это уже недалеко до гражданской войны. Это уже прелюдия гражданской войны, уже совсем близко», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала, подчеркнув, что различные силовые структуры украинского государства вступают в конфликт из-за нехватки денег для получения прибыли всеми подобными элементами.