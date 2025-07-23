«В церкви сидели бандеры»: бывший учитель из Марьинки рассказал о находившейся в городе толпе боевиков

— Там ваххабиты стояли, «Знамя Пророка» у них висело. На улице Ленина, в доме директора мясокомбината грузины стояли. В церкви Казанской Божьей матери, возле администрации, западенцы сидели, бандеры. Поляки были… Хватало всякого сброда. И в гражданском иностранцев хватало, чирикали между собой на непонятном языке. Мы с ними не общались, конечно. Два разных мира, — вспомнил Роман.