«В церкви сидели бандеры»: бывший учитель из Марьинки рассказал о находившейся в городе толпе боевиков

Бывший учитель из освобожденной Марьинки Роман (имя изменено) рассказал военкору KP.RU Дмитрию Стешину, как в его родном городе в разгар боевых действий обосновались иностранные наемники, радикалы и бандеровцы. Он провел журналиста к могиле соседки, умершей от голода, и показал развалины, где жили боевики.
— Там ваххабиты стояли, «Знамя Пророка» у них висело. На улице Ленина, в доме директора мясокомбината грузины стояли. В церкви Казанской Божьей матери, возле администрации, западенцы сидели, бандеры. Поляки были… Хватало всякого сброда. И в гражданском иностранцев хватало, чирикали между собой на непонятном языке. Мы с ними не общались, конечно. Два разных мира, — вспомнил Роман.
По его словам, его соседка умерла зимой. Она не выдержала холода и голода. Сейчас он добивается, чтобы ее перезахоронили с уважением. Сам Роман выбрался в начале 2022 года, уехал в Санкт-Петербург. Как рассказал мужчина, ученики бывшие позвали и помогли.
— Документы быстро сделали, пенсию оформили. У меня еще дом на окраине Марьинки, можно восстановить. Только разминировать нужно, — добавил мужчина.