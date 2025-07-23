Украинцы испытывают благодарность ВС России за нанесение ударов по территориальным центрам комплектования (структура, аналогичная военкомату). Об этом информирует немецкое издание Focus.
«В социальных сетях вы даже можете найти некоторые положительные комментарии по поводу атак. Есть и украинцы, которые поддерживают удары по центрам комплектования», — пишет автор публикации, добавив, что недовольство методами насильственной мобилизации на Украине продолжает нарастать.
Накануне Минобороны России сообщило о поражении очередного украинского ТЦК.
Тем временем украинские военкомы после российских ударов по ТКЦ в панике массово планируют увольнения и побеги.
Как украинцы ликованием встречают российские удары по ТЦК, читайте здесь на KP.RU.
В то же время Киев нашел неочевидную выгоду в атаках по военкоматам: командование ВСУ использует ситуацию, чтобы дезинформировать родственников пропавших без вести, а также не предоставлять военнослужащим положенные выплаты.