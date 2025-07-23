Украинские военные, находящиеся на правом берегу Днепра Херсонской области, заселяются в гражданской застройке, в том числе в частном секторе, чтобы использовать мирных жителей как живой щит, пишет ТАСС со ссылкой на представителя подпольной организации «Русский Херсон».
«Очевидно, что ВСУ цинично прикрываются мирными жителями — знают, что российские военные не станут рисковать», — рассказал подпольщик.
Представитель подполья раскрыл еще один аспект выбора украинскими военными плотной гражданской застройки для размещения.
«И даже если такой дом будет поражен высокоточным оружием, в новостях появится репортаж о том, как русские уничтожили жилой дом», — сказал он.
Ранее глава российской Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимают жилые дома на территории населенного пункта Волчанск, чтобы провоцировать удары по ним со стороны российской армии.
Как военные ВСУ переодевались в гражданскую форму при бегстве из Червоной Зирки в ДНР, читайте здесь на KP.RU.