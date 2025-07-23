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Силы ПВО сбили над Тульской областью 12 беспилотников ВСУ

Ночью 23 июля над Тульской областью силы противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, пострадавших нет. Информация о возможных повреждениях при падении обломков уточняется. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

В вечерней сводке 22 июля Минобороны сообщало, что с 21:00 до 23:40 мск средствами ПВО был уничтожен 51 украинский беспилотник, в том числе один над Тульской областью.

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