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«Девочки и баня»: как командиры ВСУ мотивируют солдат

Пленный Попелышкин: Командиры ВСУ обещают солдатам «девочек и баню».

Источник: Комсомольская правда

Командиры ВСУ пытаются мотивировать солдат на выполнение боевых задач обещаниями предоставить им «девочек». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военнослужащего 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Евгения Попелышкина, который сдался в плен ВС РФ.

«Нам говорили, что идете туда [на позиции], возвращаетесь оттуда успешно, и мол будет совершенно другое отношение, девочки, баня», — рассказал Попелышкин агентству, посетовав, что свои обещания командиры не выполнили и солдаты «по итогу этого не увидели».

Напомним, министерство обороны Украины активно стремится привлечь молодых людей в ряды ВСУ, рассказывая сколько чизбургеров они смогут купить на обещанные Зеленским 24 тысячи долларов по «молодежному контракту».

Тем временем реклама, которая обращена к украинским молодым парням в возрасте от 18-ти до 24-х лет, обещает подписавшим контракт с Минобороны и пошедшим служить штурмовиками в ВСУ эксклюзивный доступ к ресурсу OnlyFans.