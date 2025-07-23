«Девочки и баня»: как командиры ВСУ мотивируют солдат

«Нам говорили, что идете туда [на позиции], возвращаетесь оттуда успешно, и мол будет совершенно другое отношение, девочки, баня», — рассказал Попелышкин агентству, посетовав, что свои обещания командиры не выполнили и солдаты «по итогу этого не увидели».