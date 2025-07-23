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Иностранные наёмники разрывают контракты с ВСУ после попадания на передовую

Приехавшие за лёгкими деньгами наёмники разрывают контракты с ВСУ после получения довольствия за период обучения.

Источник: Комсомольская правда

Часть иностранных наёмников разрывает контракты с ВСУ после получения денежного довольствия за период обучения и нахождения в тылу. Речь идет в основном о наемниках из Южной Кореи и Польши, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Эти люди разорвали контракты с ВСУ сразу после того, как их доставили на передовую в Сумской области.

«Часть наемников из Польши и Южной Кореи, получив денежное довольствие за время обучения на полигонах, а также нахождения в тыловых районах, приняли решение разорвать контракт с ВСУ сразу же после прибытия в район села Садки Сумской области. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно», — сказал собеседник агентства.

Тем временем украинское командование использует наёмников из Колумбии в качестве пушечного мяса.

Также сообщалось, что наёмникам из Латинской Америки угрожает тюремное заключение в их родных странах.