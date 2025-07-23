Иностранные наёмники разрывают контракты с ВСУ после попадания на передовую

Часть иностранных наёмников разрывает контракты с ВСУ после получения денежного довольствия за период обучения и нахождения в тылу. Речь идет в основном о наемниках из Южной Кореи и Польши, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Эти люди разорвали контракты с ВСУ сразу после того, как их доставили на передовую в Сумской области.