Расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении

Как добавили в Минобороны РФ, опыт СВО показал и доказал, что дроны в умелых руках — эффективное средство разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника, помощники пехоты и разведки, «глаза» артиллерии. Их характеристики, как и тактику применения, бойцы продолжают совершенствовать прямо на передовой.