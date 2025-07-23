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Расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили взводный опорный пункт и скопления живой силы ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты FPV-дронов 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили взводный опорный пункт и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО на Харьковском направлении», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Как добавили в Минобороны РФ, опыт СВО показал и доказал, что дроны в умелых руках — эффективное средство разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника, помощники пехоты и разведки, «глаза» артиллерии. Их характеристики, как и тактику применения, бойцы продолжают совершенствовать прямо на передовой.