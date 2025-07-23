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Российские военные нанесли удар по пункту управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Южная”, — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

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