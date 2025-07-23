ВДВ за неделю уничтожили более 60 БПЛА ВСУ над Часовым Яром

«ВСУ пытаются активно вести воздушную разведку передовых позиций ивановских десантников в Часовом Яре. С их (разведывательных беспилотников самолетного типа — ред.) помощью они корректируют работу своей артиллерии, а коптерами типа “Баба Яга” проводят дистанционное минирование подъездных путей к линии боевого соприкосновения и осуществляют сбросы мин и снарядов на наши передовые позиции. Для борьбы с ними подразделения ВДВ успешно применяют дроны-перехватчики, оборудованные специальным устройством для выведения из строя и уничтожения беспилотных разведчиков самолетного типа, а также тяжелых коптеров типа “Баба Яга”, — сообщили в МО РФ.
БПЛА-перехватчики российских десантников поднимаются на большие высоты и ведут поиск беспилотников ВСУ в небе, обнаружив воздушный разведчик противника, FPV-дрон со спецустройством на большой скорости сближается и производит таран.
«Только за прошедшую неделю подразделения Ивановских десантников уничтожили подобным способом в небе над Часовым Яром более 60 разведывательных беспилотников самолетного типа и ударных БПЛА тяжелого класса типа “Баба Яга”, — уточнили в МО.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.