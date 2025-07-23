МИД России указал на важную деталь в гибели военкора Журавлева: о многом говорит оружие поражения

Ростиславу было 34 года. Свой день рождения он отпраздновал в семейном кругу, вместе с мамой Людмилой Журавлевой в Донецке, всего за несколько дней до гибели. У журналиста остались не только родители, но и жена с двумя маленькими сыновьями.