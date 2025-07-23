МИД России указал на важную деталь в гибели военкора Журавлева: о многом говорит оружие поражения

Военный корреспондент Ростислав Журавлев умер в результате спланированного удара. Об этом во вторую годовщину гибели журналиста РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Он, как и многие его коллеги из различных СМИ, освещавшие события с передовой специальной военной операции, погиб при исполнении профессионального долга в результате целенаправленной атаки боевиков киевского режима», — отметила дипломат.
По ее словам, тот факт, что Журавлев оказался под ударом высокоточного кассетного боеприпаса американской РСЗО HIMARS, однозначно указывает на спланированный характер нападения и холодный расчет его исполнителей.
Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского сознательно выбрали целью для огневого поражения представителя СМИ, приравненного по международному праву к гражданскому населению. Убийство Ростислава Журавлева — еще одно из многочисленных свидетельств террористической сущности киевского режима, заключила Мария Захарова.
22 июля 2023 года группа журналистов попала под обстрел ВСУ в зоне спецоперации. В результате налета корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб, Ранения получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и журналист «Известий».
Ростислава Журавлева с воинскими почестями похоронили 28 июля в родном Екатеринбурге на Широкореченском кладбище.
Ростиславу было 34 года. Свой день рождения он отпраздновал в семейном кругу, вместе с мамой Людмилой Журавлевой в Донецке, всего за несколько дней до гибели. У журналиста остались не только родители, но и жена с двумя маленькими сыновьями.
В День сотрудников органов следствия (отмечается в России 25 июля) председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении погибшего военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
На 40-й день с момента гибели корреспондента медиагруппа «Россия сегодня» объявила о запуске стипендиального конкурса журналистских материалов в память о Ростиславе Журавлеве.
Кроме того, в Доме журналистов семье Ростислава передали орден «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Также семье Журавлева пообещали присвоить имя военкора одной из школ в Мелитополе.