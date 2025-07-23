Бойцы группы «Запад» уничтожили узел связи ВСУ на Краснолиманском участке

«Расчеты самоходных гаубиц “Мста-С” артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР. В этот раз расчеты самоходных гаубиц “Мста-С” 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили узел связи, опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ», — сообщили в МО РФ.