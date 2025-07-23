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Бойцы группы «Запад» уничтожили узел связи ВСУ на Краснолиманском участке

ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили узел связи, ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты самоходных гаубиц “Мста-С” артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР. В этот раз расчеты самоходных гаубиц “Мста-С” 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили узел связи, опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ», — сообщили в МО РФ.

Уточняется, что в результате огневого налета ВСУ потеряли управление подразделениями на данном участке фронта. Штурмовые группы немедленно использовали это для дальнейшего наступления.