Военнослужащий Андрей Колесниченко из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Военнослужащий Андрей Колесниченко погиб 26 марта 2025 года при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Усть-Кута.
В Усть-Куте 23 июля в городе состоится церемония прощания с Андреем Вячеславовичем Колесниченко, 1968 года рождения. Мероприятие пройдёт в ритуальном зале по адресу: улица Высоцкого, 22. Время проведения — с 12:00 до 12:30.
Информацию о проведении траурной церемонии и дополнительные детали можно уточнить в местных органах власти.