Военнослужащий Андрей Колесниченко из Усть-Кута погиб в зоне СВО

В Усть-Куте 23 июля в городе состоится церемония прощания с Андреем Вячеславовичем Колесниченко, 1968 года рождения. Мероприятие пройдёт в ритуальном зале по адресу: улица Высоцкого, 22. Время проведения — с 12:00 до 12:30.