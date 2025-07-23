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Военнослужащий Андрей Колесниченко из Усть-Кута погиб в зоне СВО

В Усть-Куте 23 июля состоится церемония прощания с Андреем Вячеславовичем Колесниченко.

Источник: Reuters

Военнослужащий Андрей Колесниченко погиб 26 марта 2025 года при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Усть-Кута.

В Усть-Куте 23 июля в городе состоится церемония прощания с Андреем Вячеславовичем Колесниченко, 1968 года рождения. Мероприятие пройдёт в ритуальном зале по адресу: улица Высоцкого, 22. Время проведения — с 12:00 до 12:30.

Информацию о проведении траурной церемонии и дополнительные детали можно уточнить в местных органах власти.