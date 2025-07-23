Украинские военные занимались мародерством и обворовывали жителей населенного пункта Курахово в ДНР, который находился под их контролем, причём практиковали это ещё до начала СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местных жителей.
В публикации сказано, что военнослужащие ВСУ отбирали у местных жителей бытовую технику и мебель.
«У соседа ворота сняли и “Новой почтой” отправили», — приводит агентство свидетельство жителя Курахово Сергея.
По словам другого жителя Курахово, Виталия, военные ВСУ взламывали дома, узнав, что их хозяева привержены России.
«Жили там, гадили», — рассказал Виталий.
Ранее беженец из Курахово поделился подробностями террора ВСУ. Он рассказал, что украинские военнослужащие угрожали жителям города расстрелом и заставляли подавать им в укрытие оружие.
Также сообщалось, что назначенный украинскими властями мэр находящегося на территории ДНР города Курахово Роман Падун платил иностранным наемникам ВСУ за то, чтобы те обстреливали этот населенный пункт.
Полная хроника штурма Курахово здесь на KP.RU.