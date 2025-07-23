Во многих регионах России, особенно граничащих с зоной СВО, отключения мобильного интернета стали нормой. По словам военных экспертов, это действенный способ борьбы с украинскими террористическими атаками и диверсиями. Оказывается, смертоносные дроны, которые отправляют со стороны незалежной, управляются с помощью мобильного интернета и российских симок.
По словам секретаря Совета общественной безопасности РБ Валерия Олейника, если «мобильный интернет замедлить, то террористическая атака станет невозможной».
— Если мобильный интернет слабый, таким беспилотником не смогут управлять и довести его до цели, — поясняет Валерий Станиславович. — В программу дрона заранее закладывается схема перемещения или же им управляет оператор. Но если лишить дроновода возможности вести аппарат, то беспилотник просто не долетит до цели. Вот почему мы будем использовать этот метод борьбы с украинским террором, чтобы обезопасить население. Замедление мобильного интернета — это контрмера для таких угроз. Эти же меры принимаются сегодня во многих регионах, особенно прифронтовых.
При этом г-н Олейник утверждает, что замедление мобильного интернета не будет повсеместным.
— Все это делается в интересах гражданина, для его защиты и обеспечения личной безопасности каждого человека, — поясняет глава башкирского Совбеза. — Сегодня, когда враг несет большие потери в боях и вынужден отступать по всем фронтам, на Украине, судя по всему, не нашли ничего лучшего, как наносить террористические удары внутри России. Во многих регионах уже произошли подобные атаки и не только по инфраструктуре, но и по мирным жителям.
В Уфе, оказывается, уже тоже были случаи отключения мобильного интернета из-за возможных террористических угроз. Например, когда руководитель преступного украинского режима Владимир Зеленский заявлял о готовящихся террористических атаках на территории России в День Победы. В Уфе 9 мая были приняты серьезные меры безопасности, и на время празднований ограничивали мобильный интернет.
— Уже тогда было ограничение скорости мобильного интернета, и население не настолько сильно его почувствовало, — рассказал Валерий Олейник. — При этом безопасность была обеспечена. И во время других массовых мероприятий мы это уже делали — не могу сказать, что люди это заметили. Когда в Уфе проходил «Бессмертный полк», мы тоже таким образом обеспечивали безопасность массовому шествию. Разговаривать по сотовой связи во время мероприятия было можно, а фотографии его участники выложили позже, когда мобильный интернет снова заработал.
Эксперт объясняет, что не надо думать, что Башкирия находится далеко от линии фронта и сюда «не долетит».
— Были попытки атаковать дронами уфимский топливно-энергетический комплекс, — напоминает он. — Эти украинские беспилотники смогли преодолеть большое расстояние. А террористические атаки на российские аэродромы стратегической авиации производились из заранее подогнанных грузовиков. Конечно же, мы должны принимать меры, чтобы обезопасить население.
Валерий Олейник пояснил, что ограничения вводятся только на мобильный трафик.
— Беспилотниками управляют через мобильный интернет, — говорит он. — Поэтому мы будем ограничивать передачу данных только по мобильному интернету. Но проводного интернета это никак не касается.
Он советует увеличивать количество точек wi-fi на предприятиях и местах общего пользования, а владельцам торговых точек — провести проводной интернет, чтобы при ограничениях покупатели смогли расплатиться безналом.
«Не надо выкладывать в сеть видео летящих дронов — это будет помощь врагам».
— Вероятно, пришло время задуматься как властям, так и предпринимателям о необходимости проводного интернета, — считает Валерий Станиславович. — Для населения ограничения в любом случае не будут чувствительными. Просто жителям региона нужно быть готовыми к возможным сбоям в работе мобильного интернета, которым они привыкли пользоваться в телефоне. Скорость трафика может снизиться с 4G до 2G.
Г-н Олейник полагает, что «мобильный интернет нам не нужен 24 часа в сутки».
— Но может произойти так, что именно в ту минуту, когда человек захочет им воспользоваться, возникнет угроза атаки, и связь будет плохой, — говорит он. — Конечно, возникнет недовольство, если человек не сможет рассчитаться в транспорте или оплатить покупки в магазине. Будет определенный дискомфорт. Вот поэтому мы рекомендуем иметь при себе наличные денежные средства.
Также на время можно отказаться от пересылки голосовых сообщений, фотографий видеофайлов. Можно звонить по телефону — сотовая связь будет доступна.
— И даже ограничения на мобильный интернет будут вводиться на короткое время на определенных территориях, — объясняет руководитель Совбеза Башкирии. — Ведь не обязательно жить в интернете сутками. В случае ограничений мы можем выбрать какой-то временной промежуток для обмена более объемной информацией. Сможем по-прежнему общаться по электронной почте, отправлять файлы и фотографии. Экстренные службы также готовы — они будут пользоваться радиосвязью, а телефон 112 работает и при ограничениях мобильного интернета, и даже без симки в телефоне.
Валерий Олейник также объяснил, что делать, если вы стали свидетелями прилета вражеского дрона.
— Мы должны передать информацию в экстренные службы и правоохранительные органы о любом дроне, даже если он маленький, — говорит он. — От этого зависит наша общая безопасность, только общими усилиями мы можем ее обеспечить. Можно даже сфотографировать беспилотник, заснять его на видео, но только не нужно размещать фото и видео в соцсетях. Потому что так мы показываем врагу, насколько точно он управляет аппаратом, насколько точно идет по заданному маршруту.
В случае если БПЛА подорвался, нельзя пытаться его потушить.
— Это работа экстренных служб, — предупреждает Валерий Станиславович. — Снимать на видео пожар и затем рассылать кадры, выкладывать в сеть тоже нельзя. Таким образом вы поможете врагу узнать, насколько точной была атака. Мы не должны работать на врага и тем более радовать противника.
Валерий Олейник еще раз напоминает, что ограничения мобильного интернета будут «временными и точечными».
— Все когда-то заканчивается — и эти ограничения тоже закончатся, — уверен он. — Главное — то, что они помогут сохранить человеческие жизни. Ради того, чтобы быть в безопасности, стоит потерпеть временные неудобства.