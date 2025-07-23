В Башкирии отключения мобильного интернета станут нормой

— Уже тогда было ограничение скорости мобильного интернета, и население не настолько сильно его почувствовало, — рассказал Валерий Олейник. — При этом безопасность была обеспечена. И во время других массовых мероприятий мы это уже делали — не могу сказать, что люди это заметили. Когда в Уфе проходил «Бессмертный полк», мы тоже таким образом обеспечивали безопасность массовому шествию. Разговаривать по сотовой связи во время мероприятия было можно, а фотографии его участники выложили позже, когда мобильный интернет снова заработал.