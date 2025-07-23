Вечерняя атака дронов ВСУ провалилась: российские силы ПВО за считанные часы уничтожили более 50 целей

Силы противовоздушной обороны России за 2 часа 40 минут сбили более 50 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Воздушные атаки фиксировались с 21:00 до 23:40 по московскому времени 22 июля.
«22 июля текущего года в период с 21:00 мск до 23:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.
Наибольшее количество дронов — 28 единиц — уничтожили над Брянской областью. Еще 10 беспилотников сбили в небе над Курской областью, шесть — над Ростовской, четыре — над Орловской. По одному дрону ликвидировали над Калужской, Тульской и Липецкой областями.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 71 722 беспилотных летательных аппарата, 664 самолета, 283 вертолета, 622 зенитных ракетных комплекса, 24 297 танков и других боевых бронированных машин и множество иной техники.
Накануне российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 35 беспилотников Вооруженных сил Украины. Противник предпринимал самые активные атаки на Брянскую область — здесь российские военные уничтожили девять украинских дронов. Семь — над Ростовской, шесть — над Калужской.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что террористические атаки Вооруженных сил Украины против мирных объектов на территории России оправдывают продолжение специальной военной операции.
Глава государства Владимир Путин отмечал, что российские силы ПВО сбили более 80 тысяч воздушных целей за время проведения СВО. По словам политика, российская система ПВО уничтожила более 7,5 тысячи современных тактических и крылатых ракет западного образца.
Кроме того президент сообщал, что Москва ранее предлагала Тегерану сотрудничество в сфере противовоздушной обороны, однако иранская сторона не выразила значительной заинтересованности. Путин напомнил, что в действующем договоре о стратегическом партнерстве между двумя странами отсутствуют положения, касающиеся военно-технического взаимодействия.