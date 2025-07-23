Вечерняя атака дронов ВСУ провалилась: российские силы ПВО за считанные часы уничтожили более 50 целей

Наибольшее количество дронов — 28 единиц — уничтожили над Брянской областью. Еще 10 беспилотников сбили в небе над Курской областью, шесть — над Ростовской, четыре — над Орловской. По одному дрону ликвидировали над Калужской, Тульской и Липецкой областями.