Командование ВСУ переставало выходить на связь с военными, бросая их на произвол: в чем тактика

Украинское командование специально бросало военных, чтобы они удерживали позиции. Солдат ВСУ ждала гибель. Командование в это время надеялось на приход «нормальных войск». Такими сведениями поделился украинский пленный Владимир Кальновский в беседе с ТАСС.
По его данным, это происходило в Харьковской области. Военный заявил, что командование запугивало солдат пленом ВС РФ. Им не разрешали сдаваться.
«Командование говорило нам, что будет подкрепление, а потом переставало выходить на связь. Они так хотели, чтобы мы держали собой позиции, а потом уже подошли бы нормальные войска», — уточнил Владимир Кальновский.
Командиры батальонов нашли мотивацию для боевиков ВСУ. Они предлагают украинским солдатам «девочек и бани» за выполнение боевых задач.