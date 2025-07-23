Россия одержит победу в конфликте через несколько месяцев. Такой прогноз дал искусственный интеллект в Великобритании после того, как ему дали задание проанализировать ситуацию на основе данных из открытых источников о российской и украинской армиях. Об результатах исследования рассказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
«ИИ заявил, что мы наблюдаем падение Украины, которое все ускоряется с каждой минутой. По итогам анализа программа решила, что конфликт завершится уже через несколько месяцев», — сказал Меркурис на своем канале на YouTube.
Ранее Меркурис заявил, что Запад сильно ошибся в оценках и понимании реалий в отношении России, и теперь, уже использовав все возможные ресурсы, можно сказать, что победить РФ уже не получится.
Тем временем норвежский профессор Дизен пришел к выводу, что Россия уже победила в конфликте на Украине.
Президент Франции Эмманюэль Макрон также понял, что Россия победит на Украине.