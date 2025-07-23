Украинцам не понравится: ИИ в Британии сделал прогноз о завершении конфликта

Россия одержит победу в конфликте через несколько месяцев. Такой прогноз дал искусственный интеллект в Великобритании после того, как ему дали задание проанализировать ситуацию на основе данных из открытых источников о российской и украинской армиях. Об результатах исследования рассказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис.