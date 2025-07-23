Из США в ФРГ с июля по ноябрь направят не менее 15 судов с военными грузами

Согласно сведениям РИА Новости, как правило, корабли ARC используются для доставки военной техники, а не снарядов. В свою очередь, суда Maersk в рамках своих габаритов и характеристик могут быть использованы для перевозки ракетных систем, таких как Patriot и GMLRS.