Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из США в ФРГ с июля по ноябрь направят не менее 15 судов с военными грузами

Компания ARC планирует совершить с середины июля по начало ноября 11 морских рейсов из США в ФРГ.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 15 морских судов с американскими военными грузами будут направлены с июля по ноябрь из США в немецкий порт Бремерхафен, следует из данных судоходных компаний.

Согласно информации компании American Roll-On Roll-Off Carrier (ARC), которая сотрудничает с Пентагоном, с 22 июля по 3 ноября из Соединённых Штатов в ФРГ запланировано 11 рейсов. Для этих целей будут использоваться суда ARC Independence, ARC Defender, Patriot, ARC Integrity и ARC Endeavor.

В августе ожидается прибытие из американского порта Норфолк в Бремерхафен четырёх кораблей Maersk Columbus, Maersk Iowa, Maersk Montana и Maersk Tennessee, которые должна отправить американская фирма, являющаяся дочерней компанией датской корпорации Maersk Group.

Согласно сведениям РИА Новости, как правило, корабли ARC используются для доставки военной техники, а не снарядов. В свою очередь, суда Maersk в рамках своих габаритов и характеристик могут быть использованы для перевозки ракетных систем, таких как Patriot и GMLRS.

Напомним, 14 июля глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США готовят к отправке на Украину новую партию вооружения, в том числе 17 установок Patriot. 22 июля агентство Associated Press проинформировало, что НАТО всё ещё не согласовало поставку вооружений для ВСУ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше