Из США в ФРГ с июля по ноябрь направят не менее 15 судов с военными грузами

По меньшей мере 15 морских судов с американскими военными грузами будут направлены с июля по ноябрь из США в немецкий порт Бремерхафен, следует из данных судоходных компаний.
Согласно информации компании American Roll-On Roll-Off Carrier (ARC), которая сотрудничает с Пентагоном, с 22 июля по 3 ноября из Соединённых Штатов в ФРГ запланировано 11 рейсов. Для этих целей будут использоваться суда ARC Independence, ARC Defender, Patriot, ARC Integrity и ARC Endeavor.
В августе ожидается прибытие из американского порта Норфолк в Бремерхафен четырёх кораблей Maersk Columbus, Maersk Iowa, Maersk Montana и Maersk Tennessee, которые должна отправить американская фирма, являющаяся дочерней компанией датской корпорации Maersk Group.
Согласно сведениям РИА Новости, как правило, корабли ARC используются для доставки военной техники, а не снарядов. В свою очередь, суда Maersk в рамках своих габаритов и характеристик могут быть использованы для перевозки ракетных систем, таких как Patriot и GMLRS.
Напомним, 14 июля глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США готовят к отправке на Украину новую партию вооружения, в том числе 17 установок Patriot. 22 июля агентство Associated Press проинформировало, что НАТО всё ещё не согласовало поставку вооружений для ВСУ.