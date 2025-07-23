Украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию ЛНР и была уничтожена российскими военными. Об этом информирует РИА новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
Сообщается, что всего на территорию ЛНР пытались проникнуть четыре ДРГ.
«Средства объективного контроля выявили четыре диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков, которые пытались проникнуть в тыловые районы республики. Одну из таких групп, состоящую из семи боевиков, бойцы РФ ликвидировали при попытке форсировать реку Жеребец», — сказал Марочко.
Накануне российские военнослужащие из группировки «Север» пресекли деятельность очередной украинской ДРГ. На границе Курской и Сумской областей боевики притворялись пожилыми местными жителями, якобы застрявшими в приграничье.
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