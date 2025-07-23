Марочко: при попытке форсировать реку Жеребец в ЛНР уничтожена ДРГ ВСУ

Напомним, ранее Андрей Марочко в беседе с aif.ru сообщил, что ВСУ несут потери до трёх десятков человек в день на небольшом участке боев в окрестностях нескольких сел в ЛНР — Надии, Новоегоровки и Сергеевки. Он назвал колоссальным урон, который терпят украинские силы на таком небольшом участке.