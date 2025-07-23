Марочко: при попытке форсировать реку Жеребец в ЛНР уничтожена ДРГ ВСУ

Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, которая предприняла попытку форсировать реку Жеребец в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники и разведданные.
«Средства объективного контроля выявили четыре диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков, которые пытались проникнуть в тыловые районы республики. Одну из таких групп, состоящую из семи боевиков, бойцы РФ ликвидировали при попытке форсировать реку Жеребец», — написал он в своём Telegram-канале.
Эксперт также отметил, что ВСУ активизировали разведдеятельность на окраинах указанного региона. Марочко уточнил, что с 21 июля в районах населённых пунктов Надия и Сергеевка в ЛНР было выявлено более 20 украинских беспилотников, направленных для разведки.
Напомним, ранее Андрей Марочко в беседе с aif.ru сообщил, что ВСУ несут потери до трёх десятков человек в день на небольшом участке боев в окрестностях нескольких сел в ЛНР — Надии, Новоегоровки и Сергеевки. Он назвал колоссальным урон, который терпят украинские силы на таком небольшом участке.