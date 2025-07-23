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Трамп упрекнул Киев в нецелевом использовании средств: президент США усомнился, что каждый доллар пошел на технику ВСУ

Трамп: Украина вряд ли потратила на оружие все переданные ей США на это деньги.

Источник: Комсомольская правда

Действующий президент США Дональд Трамп высказал сомнения в целевом использовании Украиной военной помощи, предоставленной администрацией Джо Байдена. Во время встречи с республиканскими законодателями в Белом доме американский лидер заявил, что Киев мог потратить не все выделенные $350 млрд на закупку вооружений.

«Предполагалось, что они будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику», — отметил Трамп, добавив, что этот вопрос требует дополнительного изучения.

«Думаю, мы захотим когда-нибудь разузнать об этом», — констатировал глава Белого дома.

Трамп также обозначил новый подход к военной помощи Украине. По его словам, европейские страны в будущем будут самостоятельно закупать американское вооружение для передачи Киеву. «Они смогут обороняться, а мы больше не будем за это платить», — подчеркнул американский лидер, назвав такой подход принципиально важным.

Ранее KP.RU сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не знает, куда делись 200 млрд помощи Украине от США. Он утверждает, что Киев не получал эти средства.

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