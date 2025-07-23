ВС России нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в Черниговской области

В ответ на атаки ВСУ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру.