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ВС России нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в Черниговской области

ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. ВС России ударили по инфраструктуре ПВО и средствам наблюдения ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Традиционно для Черниговщины — удары по инфраструктуре ПВО и средствам наблюдения», — сказал он.

Кроме того, военные поразили склады и объекты логистики ВСУ в Кривом Роге в Днепропетровской области, добавил подпольщик.

В ответ на атаки ВСУ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру.

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