На Дону прокуратура взяла на контроль помощь пострадавшим после атаки БПЛА

Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав и помощь пострадавшим в результате налёта вражеских беспилотников жителей Новочеркасска. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
Сотрудники работают на месте ЧП. Лично ситуацию курирует прокурор города Александр Доценко.
Напомним, в ночь на 23 июля Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. БПЛА летели на Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. Есть пострадавшие — две женщины и мужчина из столицы донского казачества.
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