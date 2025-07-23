Опасность БПЛА продлилась в Воронежской области более 7,5 часов

Режим опасности налета беспилотников в Воронежской области отменили уттром 23 июля, об этом в 5.14 сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Александр Гусев. Угроза БПЛА продлилась более 7,5 часов (тревогу объявили накануне в 21.33).
О происшествиях не сообщается.
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