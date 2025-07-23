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Опасность БПЛА продлилась в Воронежской области более 7,5 часов

Угрозу сняли утром 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

Режим опасности налета беспилотников в Воронежской области отменили уттром 23 июля, об этом в 5.14 сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Александр Гусев. Угроза БПЛА продлилась более 7,5 часов (тревогу объявили накануне в 21.33).

О происшествиях не сообщается.

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