После атаки БПЛА на Ростовскую область ранены три человека

В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека, сообщил временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие.
С осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в больницу также доставлен житель дома по улице Аксайская.
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