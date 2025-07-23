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После атаки БПЛА на Ростовскую область ранены три человека

Ночью украинские беспилотники с помощью БПЛА атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы региона.

Источник: Российская газета

В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека, сообщил временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие.

С осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в больницу также доставлен житель дома по улице Аксайская.

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