Осколки и пожары. После атаки БПЛА на юг России ранены трое, один — тяжело

В слободе Большекрепинской Родионово-Несветайского района загорелся дом и сухая трава рядом. Площадь возгорания составила 300 кв.метров. Соседнему дому повезло чуть больше — там повреждены окна и кровля, но ничего не горело. Главное, что люди не пострадали. А ландшафтный пожар потушили практически сразу. Обломки сбитых дронов также попадали на дачи в Мясниковском районе. В садовом товариществе «Дружба» полыхал сухостой, в СНТ «Мечта» взрывной волной были выбиты стекла в частном доме. Два дома горели в СНТ «Орион», там также были выбиты стёкла. Разрушен один дом, где никто не жил.