Осколки и пожары. После атаки БПЛА на юг России ранены трое, один — тяжело

Июль 2025-го стал во всех смыслах горячей порой для Ростовской области: одну за другой враг обрушивает на южный регион атаки беспилотных летательных аппаратов. Целится в ж/д станции и энергетические объекты, а горят сараи и деревья.
В ночь на 23 июля, по данным Минобороны РФ, над Ростовской областью было уничтожено 11 украинских дронов. Известно о троих раненых. В нескольких домах и машинах выбило стёкла, падающие обломки стали причиной ландшафтных пожаров. Каковы последствия ночного налёта, узнал rostov.aif.ru.
Осколки попали в живот.
По официальной информации, один из жителей Новочеркасска сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии. Осколки попали ему в живот. Мужчину немедленно отвезли в БСМП и прооперировали. Во время ЧП, как пишут очевидцы, он стоял во дворе дома — вышел на улицу покурить. По данным канала «Новочеркасск сегодня», дочанину — 60 лет.
Также пострадали две женщины. Как пояснил глава региона Юрий Слюсарь, в момент атаки они были рядом с улицей Вокзальной. Их отвезли в ту же больницу. Врачи оценивают их ранения как лёгкой и средней степени тяжести. На Новочеркасск пришёлся основной удар. Обломки сбитых беспилотников спровоцировали ландшафтное возгорание. В сеть попали кадры, как простые жители при помощи вёдер с водой борются с пожаром. Спустя считанные минуты к месту ЧП также прибыли спасатели, которые оперативно всё потушили.
Осколки повыбивали стёкла в четырёх машинах. Один дрон упал без детонации. В другом месте на дереве застряла не разорвавшаяся боевая часть беспилотника. Сейчас там работают взрывотехники.
Местные чаты и паблики наводнили комментарии и фотографии поражающих элементов, которыми могут быть начинены вражеские дроны. Например, металлические шарики и различные другие мелкие фрагменты, способные разлетаться в разные стороны во время падения сбитого БПЛА. Люди показывают разбитые остановочные комлексы и огороженные сигнальной лентой здания. По словам жителей города, серьёзно пострадал офис, где находится телекоммуникационная компания. Рядом осколками посекло асфальт.
«Живу в нескольких кварталах. После детонации дрона слышал разлёт осколков по металлической крыше», — пишет очевидец Борис К. Мужчина напомнил, что не стоит в такие моменты бежать на балкон и снимать упавший дрон. Наоборот, нужно отойти подальше от окон.
Горели крыши, выбило стёкла.
В слободе Большекрепинской Родионово-Несветайского района загорелся дом и сухая трава рядом. Площадь возгорания составила 300 кв.метров. Соседнему дому повезло чуть больше — там повреждены окна и кровля, но ничего не горело. Главное, что люди не пострадали. А ландшафтный пожар потушили практически сразу. Обломки сбитых дронов также попадали на дачи в Мясниковском районе. В садовом товариществе «Дружба» полыхал сухостой, в СНТ «Мечта» взрывной волной были выбиты стекла в частном доме. Два дома горели в СНТ «Орион», там также были выбиты стёкла. Разрушен один дом, где никто не жил.
По словам врио губернатора, 23 июля муниципальным комиссиям предстоит зафиксировать ущерб. Глава пообещал оказать всю необходимую помощь, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА жителей и оказание им помощи — на контроле пркуратуры. В Новочеркасске за ситуацией лично проследит прокурор города Александр Доценко.