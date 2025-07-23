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Марочко: российские бойцы взяли под контроль около 1 га леса у Кременной

ВС России выбили боевиков ВСУ из опорного пункта у Кременной.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие российской армии выбили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из опорного пункта у Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР), зачистили местность и взяли под контроль около 1 га кременского леса. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе освободительных действий нашим военнослужащим удалось выбить противника с опорного пункта, расположенного в кременском лесу западнее Шипиловки в ЛНР», — приводит ТАСС его слова.

Марочко уточнил, что в кременском лесу украинские войска обустроили множество «так называемых лисьих нор», в которых они продолжают укрываться. Кроме того, ВСУ установили неизвлекаемые противопехотные мины и самодельные взрывчатки с кустарными взрывателями.

Напомним, днем ранее, 22 июля, российские военные освободили село Новоторецкое, расположенное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Населенный пункт расположен примерно в десяти километрах к северо-востоку от Димитров (Мирнограда) и Красноармейска (Покровска).