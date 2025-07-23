Марочко: российские бойцы взяли под контроль около 1 га леса у Кременной

Марочко уточнил, что в кременском лесу украинские войска обустроили множество «так называемых лисьих нор», в которых они продолжают укрываться. Кроме того, ВСУ установили неизвлекаемые противопехотные мины и самодельные взрывчатки с кустарными взрывателями.