Глеб Никитин прокомментировал атаку дронов на Нижегородскую область

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на регион в своем Telegram-канале.
Он написал, что дроны летели в сторону промышленных объектов. Задействованными силами и средствами удалось уничтожить беспилотники. «По предварительным данным пострадавших нет», — заключил он.
Напомним, что шесть вражеских БПЛА уничтожили ночью 23 июля. Всего над российскими регионами сбито 33 беспилотника.
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