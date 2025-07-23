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Глеб Никитин прокомментировал атаку дронов на Нижегородскую область

Ночью 23 июля шесть БПЛА были сбиты над регионом.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на регион в своем Telegram-канале.

Он написал, что дроны летели в сторону промышленных объектов. Задействованными силами и средствами удалось уничтожить беспилотники. «По предварительным данным пострадавших нет», — заключил он.

Напомним, что шесть вражеских БПЛА уничтожили ночью 23 июля. Всего над российскими регионами сбито 33 беспилотника.

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