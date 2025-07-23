APA: 14-летняя украинка забеременела от 73-летнего итальянца в Австрии

В Австрии 73-летний итальянец получил восемь лет тюрьмы за интимную связь с несовершеннолетней украинкой, в результате которой 14-летний подросток забеременела. Об этом сообщает местное агентство APA.
Пожилой мужчина познакомился с семьей жертвы на Украине и помог матери с тремя дочерьми переехать в Австрию летом 2022 года. С этого времени он жил недалеко от украинской семьи в Вайнфиртеле, одном из районов Австрии.
Два года итальянец предпринимал попытки ухаживать за одной из дочерей, и в 2024 году она ответила взаимностью. Было ли это под давлением, или все же добровольно, не уточняется. Однако, как подчеркивают журналисты западного издания, итальянский дед и юная украинка начали «жить вместе, как пара влюбленных». Обвинение выяснило, что «половые акты происходили практически ежедневно».
В декабре прошлого года мать девочки узнала о беременности, и 73-летнего итальянца задержали. Девочка в результате сделала аборт, а вот престарелый итальянский ходок заявил в суде, что бесплоден, потому и обвинения в его адрес якобы надуманы. Впрочем, эксперты бесплодие мужчины пока не подтвердили.
В США семейная пара хотела усыновить малыша из другой страны, но наконец-то забеременела сама. К удивлению супругов через две недели женщина забеременела во второй раз.