APA: 14-летняя украинка забеременела от 73-летнего итальянца в Австрии

Два года итальянец предпринимал попытки ухаживать за одной из дочерей, и в 2024 году она ответила взаимностью. Было ли это под давлением, или все же добровольно, не уточняется. Однако, как подчеркивают журналисты западного издания, итальянский дед и юная украинка начали «жить вместе, как пара влюбленных». Обвинение выяснило, что «половые акты происходили практически ежедневно».