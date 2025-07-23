Пленный солдат Национальной гвардии Украины Сергей Ланников заявил о необходимости скорейшего прекращения боевых действий. Он прямо обратился к нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом завершить конфликт как можно скорее.
По словам военнослужащего, бои можно было прекратить ещё в первые месяцы после начала конфликта. Ланников подчеркнул, что жители Донецка и Луганска сами хотят быть частью России.
«Если можно — чтобы Зеленский как можно быстрее закончил. Чем закончится — это на 90% то, что Украина, конечно, проиграет», — заявил пленный, слова которого приводит ТАСС.
Ланников отметил, что в плену в РФ к нему относятся нормально. При этом он выразил опасения по поводу возможной повторной мобилизации в случае возвращения на Украину, заявив о намерении скрываться и пытаться откупиться от призыва.
Прежде сообщалось, что в украинской армии резко увеличилось количество случаев самовольного оставления частей. За первые пять месяцев года было зафиксировано 25 508 фактов дезертирства.