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Уверенный в поражении ВСУ пленный обратился к Зеленскому: вот что он сказал

Уверенный в поражении Киева пленный призвал Зеленского скорее закончить конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Пленный солдат Национальной гвардии Украины Сергей Ланников заявил о необходимости скорейшего прекращения боевых действий. Он прямо обратился к нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом завершить конфликт как можно скорее.

По словам военнослужащего, бои можно было прекратить ещё в первые месяцы после начала конфликта. Ланников подчеркнул, что жители Донецка и Луганска сами хотят быть частью России.

«Если можно — чтобы Зеленский как можно быстрее закончил. Чем закончится — это на 90% то, что Украина, конечно, проиграет», — заявил пленный, слова которого приводит ТАСС.

Ланников отметил, что в плену в РФ к нему относятся нормально. При этом он выразил опасения по поводу возможной повторной мобилизации в случае возвращения на Украину, заявив о намерении скрываться и пытаться откупиться от призыва.

Прежде сообщалось, что в украинской армии резко увеличилось количество случаев самовольного оставления частей. За первые пять месяцев года было зафиксировано 25 508 фактов дезертирства.