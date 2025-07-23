РИАН: В Харьковской области уничтожены боевики из РДК*, в том числе Павлов

В ходе боевых действий под Купянском в Харьковской области российские военные ликвидировали группу боевиков из запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус»*. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.
Среди уничтоженных боевиков находился Михаил Павлов (позывной Перс), уроженец города Иваново. Как уточняет источник, Павлов ранее отбывал наказание по статье 228 УК РФ, после чего в 2023 году добровольно отправился в зону СВО, где сдался в плен ВСУ и перешел на сторону противника.
Павлов активно использовался украинской пропагандой. Он давал многочисленные интервью иностранным и украинским СМИ, участвовал в вербовке новых террористов. Боевик был задействован в боях на Сватовском направлении, а также принимал участие в нападении на село Козинка Белгородской области.
Ранее KP.RU сообщал, что с начала июля на территориях Запорожской и Херсонской областей было уничтожено более 30 иностранных боевиков. Большинство ликвидированных — граждане стран Латинской Америки.
* — Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.