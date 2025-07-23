РИАН: В Харьковской области уничтожены боевики из РДК*, в том числе Павлов

Среди уничтоженных боевиков находился Михаил Павлов (позывной Перс), уроженец города Иваново. Как уточняет источник, Павлов ранее отбывал наказание по статье 228 УК РФ, после чего в 2023 году добровольно отправился в зону СВО, где сдался в плен ВСУ и перешел на сторону противника.