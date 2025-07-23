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В Самарской области спустя 6 часов объявили отбой опасности атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотников в Самарской области снята 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области 23 июля объявили отбой опасности атаки беспилотников. О вероятной угрозе стало известно около 03.00. А спустя шесть часов в приложении МЧС появилось сообщение про отбой опасности.

Никаких чрезвычайных ситуаций на территории региона за это время не произошло, вражеские беспилотники не были зафиксированы. Аэропорт Курумоч работает штатно, самолеты вылетают и приземляются по расписанию.

А вот 22 июля над Самарской областью перехватили и уничтожили три вражеских БПЛА. В результате нет ни жертв, ни разрушений.

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