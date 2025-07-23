В российском МИД иронично прокомментировали историю с ограничением прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и обыски СБУ в этих организациях. Представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что Киеву при поисках «русского следа» главное не выйти на самих себя.
Дипломат, отметила, что тот самый «русский след» при обысках в НАБУ и САП украинские силовики плохо искали.
«Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку, сопротивляющихся медведей», — отметила Захарова, добавив, что Киеву при расследовании главное не выйти на самих себя.
Ранее большинство депутатов Верховной Рады поддержали законопроект, который предусматривает фактическую ликвидацию Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Западные спонсоры киевского режима дружно в голос заявили — Владимир Зеленский рискует лишиться поддержки со стороны стран Запада из-за нападок на украинские антикоррупционные агентства.
Ирония же заключается в том, что когда-то Зеленский буквально клялся бороться с коррупцией на Украине. Но со временем, видимо, пошел дальше. Поэтому решил «победить» не коррупцию, а сразу тех, кто ей противостоит.