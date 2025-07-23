Военный эксперт раскрыл, сколько ЗРК Patriot осталось у ВСУ

По мнению собеседника «Ленты.ру», ВСУ могут располагать несколькими батареями. Их использование фиксируется. Основное затруднение, с которым сталкиваются украинские военные, — дефицит ракет для ЗРК Patriot.
«С ракетами проблема, потому что каждая ракета стоит от двух до трех миллионов долларов (…) Там, примерно, несколько батарей, это будет от четырех до шести установок», — оценил арсенал ВСУ Дандыкин.
Минобороны России сообщало о ликвидации комплексов Patriot, стоящих на вооружении украинской армии. 21 июля стало известно, что ВС России уничтожили три пусковые установки американского производства. В ведомстве не указали, где находились цели, но уточнили, что для их атаки использовались БПЛА, авиация и ракетное вооружение.
Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что поможет обеспечить поставки новых комплексов Patriot на Украину. Он рассказал, что комплексы будут американскими, но платить за них Пентагону будут страны НАТО.
Власти ФРГ выразили готовность предоставить Киеву два комплекса Patriot, но выставили обязательное условие. Бундесвер отправит установки на Украину, если в течение полугода получит новые ЗРК от США.