Ракетную опасность объявили в Краснодарском крае. Тревожные сообщения от РСЧС пришли жителям региона днем 23 июля.
В крае существует угроза падения ракет.
«Если вы в здании, отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении. Если вы на улице, укройтесь в ближайшем защищенном помещении. Если вы в транспорте, выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности», — призвали в МЧС.
При падении ракет на территории края необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.