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Ракетную опасность объявили в Краснодарском крае

Жителей Краснодарского края предупредили о ракетной опасности днем 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

Ракетную опасность объявили в Краснодарском крае. Тревожные сообщения от РСЧС пришли жителям региона днем 23 июля.

В крае существует угроза падения ракет.

«Если вы в здании, отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении. Если вы на улице, укройтесь в ближайшем защищенном помещении. Если вы в транспорте, выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности», — призвали в МЧС.

При падении ракет на территории края необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.