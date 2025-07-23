Ракетную опасность объявили в Краснодарском крае

«Если вы в здании, отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении. Если вы на улице, укройтесь в ближайшем защищенном помещении. Если вы в транспорте, выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности», — призвали в МЧС.