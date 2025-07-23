ВС РФ освободили населенный пункт Варачино в Сумской области

«Освободили населенный пункт Варачино Сумской области», — говорится в сообщении.
Этого удалось достичь благодаря действиям подразделения группировки войск «Север», уточнили в Минобороны.
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Военнослужащие российской группировки войск «Север» за прошедшие сутки освободили населенный пункт Варачино в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Освободили населенный пункт Варачино Сумской области», — говорится в сообщении.
Этого удалось достичь благодаря действиям подразделения группировки войск «Север», уточнили в Минобороны.