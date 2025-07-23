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ВС РФ освободили населенный пункт Варачино в Сумской области

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Военнослужащие российской группировки войск «Север» за прошедшие сутки освободили населенный пункт Варачино в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Освободили населенный пункт Варачино Сумской области», — говорится в сообщении.

Этого удалось достичь благодаря действиям подразделения группировки войск «Север», уточнили в Минобороны.