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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки лишись в зоне действия группировки до 200 военнослужащих и четырех бронемашин, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Искра, Поддубное Донецкой Народной Республики, Великомихайловка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — добавляется в сводке ведомства.