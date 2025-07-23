Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки лишись в зоне действия группировки до 200 военнослужащих и четырех бронемашин, сообщило в среду Минобороны РФ.