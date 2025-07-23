Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Искра, Поддубное Донецкой Народной Республики, Великомихайловка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — добавляется в сводке ведомства.