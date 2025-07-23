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ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в среду министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Храповщина, Рыжевка, Хотень и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Гарбузы Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.