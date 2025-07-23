ВСУ потеряли до 405 военных в зоне действий «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрьское, Суворово, Родинское, Степановка, Полтавка, Артема и Красноармейск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.